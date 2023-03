Al meer dan 400.000 Vlamingen gebruikten de ONDERWIJZER: vergelijk hier de scholen uit jouw buurt

De Onderwijzer, onze tool om allerlei nooit eerder gepubliceerde gegevens over alle middelbare scholen in Vlaanderen en Brussel te bekijken, is al 400.000 keer bezocht.

In de Onderwijzer vinden ouders onder meer gegevens over het aantal A- en C-attesten per school en de slaagpercentages van leerlingen in het hoger onderwijs. Dat zoveel mensen de gegevens opzoeken, toont volgens ouderkoepel VCOV dat de Onderwijzer “een waardevol stukje in de puzzel kan zijn voor ouders en leerlingen om een schoolkeuze te maken”, aldus directeur onderwijs Karolien Bouchet.

“Wij raden ouders altijd aan om zo veel mogelijk informatie te verzamelen: wat hoor je van andere ouders, de doorlichtingsverslagen van de inspectie, een bezoek aan de school en de website, een gesprek met de directeur”, zegt Bouchet. “Leg al die stukjes samen en ga dan verder op je gevoel. We zijn alleszins voorstander van transparantie en heldere info voor leerlingen en ouders.” (jvde)