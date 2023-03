Personeel van Ryanair Brussel keurt sociaal akkoord met directie goed

De 40-tal werknemers van Ryanair in Brussel hebben vrijdag een sociaal akkoord met de Ierse lagekostenmaatschappij goedgekeurd. Berichtgeving in onder meer Le Soir is aan Belga bevestigd door Didier Lebbe, permanent secretaris van christelijke bediendevakbond CNE.

Boordpersoneel en piloten krijgen bij ontslag een met 30 procent verhoogde vergoeding ten opzichte van het wettelijk minimum. Wie echter binnen de Ierse maatschappij wil blijven werken, krijgt “herclassificatie faciliteiten op andere bases” aangeboden.

“We strijden al maanden om ervoor te zorgen dat de rechten van deze werknemers worden gerespecteerd. Er waren ook elf dagen met stakingen”, verduidelijkt Didier Lebbe. “Gezien het beleid van Ryanair op dit vlak, zijn we tevreden met dit akkoord, dat ook is afgesloten met de steun van ACV Puls.”

Dit sociaal akkoord is het eerste in zijn soort in Europa en zou als basis kunnen dienen voor andere sociale onderhandelingen elders in Europa, benadrukt de vakbondssecretaris.

In oktober kondigde Ryanair aan dat het zijn basis op de luchthaven van Zaventem zou sluiten. Die beslissing rechtvaardigde het door feit dat luchthavenuitbater Brussels Airport had beslist om vanaf april haar tarieven met 11 procent te verhogen. Sindsdien zijn enkele werknemers overgeplaatst naar Charleroi of andere Ryanair-bases in Europa.

De CNE-secretaris bevestigt verder dat verantwoordelijken van Ryanair werden gedagvaard door de arbeidsauditoraat van Henegouwen over het naleven van de Belgische sociale wetgeving.