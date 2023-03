Rusland gaat tactische kernwapens plaatsen in Wit-Rusland

Rusland zal tactische kernwapens plaatsen in Wit-Rusland. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin zaterdag aangekondigd op de staatstelevisie. Volgens Poetin zou Rusland daarmee geen internationale verdragen schenden.

“We zijn met Loekasjenko (Wit-Russische president, red.) overeengekomen dat we tactische kernwapens in Wit-Rusland zullen plaatsen zonder het non-proliferatieverdrag te schenden”, zo citeerde het staatspersagentschap Tass Poetin. “Er is niets ongewoon aan: de Verenigde Staten doen dit al decennia. Ze ontplooien al lang hun tactische kernwapens op het grondgebied van hun bondgenoten”, aldus Poetin. “We (Rusland en Wit-Rusland, red.) zijn het eens om hetzelfde te doen.”

Wit-Rusland is een bondgenoot van Rusland. De Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko hangt militair, politiek en economisch af van Moskou. Zijn herverkiezing als president in 2020 is niet erkend door het Westen.

Rusland zal tegen 1 juli de bouw van de opslagplaats voor tactische kernwapens in Wit-Rusland hebben voltooid, zei Poetin, en voegde eraan toe dat Rusland de controle over de wapens niet daadwerkelijk aan Minsk zal overdragen. Rusland heeft al 10 vliegtuigen in Wit-Rusland gestationeerd die tactische kernwapens kunnen vervoeren, zei hij.

Poetin dreigde er ook mee obussen met verarmd uranium te gebruiken, als Oekraïne zulke projectielen zou krijgen van het westen. “Zonder te overdrijven hebben we honderdduizenden obussen van dat type. We gebruiken ze momenteel niet.”