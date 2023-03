Felle brand verwoest villa die al jaren stond te verkommeren

Een al jaren leegstaande villa langs de Ninoofsteenweg (N48) is zaterdag omstreeks 14 uur beginnen te branden als een toorts. Hoe de brand is ontstaan is momenteel nog onduidelijk. Een branddeskundige moet zich daar over buigen. In het vervallen pand werd niemand aangetroffen. Er vielen geen gewonden.

Al vier jaar staat het gebouw te verkommeren. Weer en wind hadden er vrij spel door gebroken ramen en deuren. Het ietwat afgelegen leegstaande gebouw trok krakers en dealers aan; plunderaars hadden er de vrije hand. De verlaten plek was ook een doorn in het oog van omwonenden; er was overlast door sluikstorters van groot afval.

Zaterdagnamiddag brak er een felle brand uit, die gelukkig snel werd opgemerkt. De vervallen villa bevindt zich tussen autohandel Mercedes Benz en een groothandel in hout, vlak bij de industriezone Klein Frankrijk.

Instortingsgevaar

“Ik zag kort na de middag ineens een witte rookpluim en een een hevige rookontwikkeling. Dus ging ik kijken of er in mijn zaak geen brand was uitgebroken. Maar het vuur woedde in het gebouw naast mijn garage”, vertelt garagehouder Alex Fiers.

De zware brand, die volgens de brandweer ontstond op een kamer vol rommel op de bovenverdieping, heeft het pand grotendeels in de as gelegd. Een team bleef toezien mocht het puin opnieuw beginnen smeulen en de brand heropflakkeren. Er dreigt instortingsgevaar. De plek is afgesloten met hekken ter beveiliging.