Verdachte (33) opgepakt voor dood van Oostendse vrouw (64) die werd gevonden in Koewacht

Er is een 33-jarige verdachte opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 64-jarige vrouw uit Oostende. De vrouw werd eerder deze week dood aangetroffen in het Nederlandse plaatsje Koewacht. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen.

Afgelopen dinsdag vond de Nederlandse politie ’s ochtends het lichaam terug van een overleden vrouw in het Nederlandse plaatsje Koewacht. Dat ligt net over de grens, nabij Moerbeke en Stekene. Haar lichaam lag verborgen achter een elektriciteitscabine. De forensische recherche kwam ter plaatse, want het was voor de Nederlanders meteen duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen. De politie had ook bijzonder veel aandacht voor camerabeelden langs de wegen in de regio.

Het plaatsje Koewacht ligt net op de Belgisch-Nederlandse grens. — © Google Maps

Afgelopen vrijdag deed de Nederlandse politie nog een opmerkelijke oproep naar mogelijke getuigen, via grote borden die langs invalswegen aan Koewacht werden geplaatst. Wie in de dagen vooraf iets vreemds had gezien, werd gevraagd om contact op te nemen met de Nederlandse speurders.

Speurders in België wisten toen al wie het slachtoffer was: een 64-jarige weduwe uit Oostende, zo’n 80 kilometer westwaarts.

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt nu dat er deze zaterdag een 33-jarige verdachte is opgepakt, op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. “Een verdachte man van 33 jaar werd opgepakt in het buitenland”, meldt het parket. “De onderzoeksrechter heeft het bevel tot aanhouding bij verstek afgeleverd.”

De twee zouden kennissen zijn van elkaar. Wat precies hun relatie is, is onduidelijk. De man werd buiten België gearresteerd, maar het parket wenst niet te verduidelijken waar hij werd aangetroffen. Ons land zal nu om zijn uitlevering vragen. In het belang van het onderzoek wordt er voorlopig niet verder gecommuniceerd.

De Nederlandse politie van de eenheid Zeeland West-Brabant kon zaterdagavond geen toelichting geven. (cel)