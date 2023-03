Hugo Broos en Zuid-Afrika winnen niet van Liberia, William Balikwisha (Standard) maakt debuut bij Congo

Zuid-Afrika heeft vrijdag in zijn tweede kwalificatiewedstrijd op weg naar de Afrika Cup van 2024 in Ivoorkust niet kunnen winnen. Het team van bondscoach Hugo Broos speelde 2-2 gelijk tegen Liberia.

De Zuid-Afrikanen kwamen in Johannesburg al snel op een dubbele voorsprong door twee goals van Lyle Foster, die in de wintermercato Westerlo ruilde voor het Burnley van coach Vincent Kompany. Liberia trok de scheve situatie na rust echter nog helemaal recht dankzij goals van Tonia Tisdell en Mohammed Sangare. In de tussenstand in kwalificatiegroep K is Zuid-Afrika voorlopig derde, met een punt. Ook nummer twee Liberia telt slechts een punt. Marokko leidt met zes punten. De top twee plaatst zich voor de eindronde van de Afrika Cup.

Hugo Broos is sinds mei 2021 bondscoach van Zuid-Afrika. De 70-jarige Vlaams-Brabander behaalde als trainer eerder al successen in Afrika. Als bondscoach van Kameroen won hij in 2017 de Afrika Cup.

Debuut voor Balikwisha

William Balikwisha, de seizoensrevelatie bij Standard, maakte vrijdag zijn debuut voor DR Congo. De oudere broer van Michel-Ange Balikwisha, momenteel op stage met de Belgische beloften in het Spaanse Pinatar, mocht in de kwalificatiewedstrijd tegen Mauritanië op het uur invallen. Merveille Bokadi, ook Standard, stond aan de aftrap. De Congolezen wonnen met 3-1 en pakken zo hun eerste punten na twee nederlagen. Congo is voorlopig vierde en laatste in groep I. Kwalificatie voor de Afrika Cup blijft mogelijk. Koploper Gabon telt 7 punten, Mauritanië (4 ptn) en Soedan (3 ptn) volgen.

Nigeria, met kapitein Wilfred Ndidi (ex-Genk) en topspits Victor Osimhen (ex-Charleroi) in de basis, leed in groep A een verrassende 0-1 thuisnederlaag tegen Guinee-Bissau. Paul Onuachu (ex-Genk) en Moses Simon (ex-Gent) vielen bij de rust in. Nigeria is tweede in de poule, met zes punten na drie duels. Guinee-Bissau leidt met zeven punten.