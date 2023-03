Amerikaanse strijders in Oekraïens vreemdelingenlegioen omhuld door schandalen: “Zouden niet in de buurt van slagveld mogen komen” 

“Mensen die in een door de VS geleide oorlog niet in de buurt van het slagveld zouden mogen komen...” Zo vat de Amerikaanse krant The New York Times na interviews en onderzoek samen wie ‘de strijders’ zijn die vanuit de Verenigde Staten richting de Oekraïense frontlinie trokken. In plaats van de Oekraïeners te verdedigen, worden die vrijwilligers omringd door leugens, schandelen en geruzie.

“Elke vriend van Oekraïne die zich wil aansluiten bij de verdediging van het land, kom alstublieft hierheen. We zullen jullie wapens geven”, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski een jaar geleden bij de start van de Russische invasie. De NAVO besloot geen troepen te sturen en dus trokken duizenden buitenlanders op eigen houtje naar Oekraïne. Ook veel Amerikanen vonden het hun plicht om tegen de Russen te gaan strijden. Zij beloofden goederen, geld en ervaring mee te brengen. Ze vertrokken waarschijnlijk allemaal met goede intenties, maar in realiteit verliep het helemaal anders.

De Amerikaanse krant The New York Times kon interne documenten inkijken van buitenlandse legioenen en interviewde ook een dertigtal vrijwilligers, strijders, fondsenwervers en Amerikaanse en Oekraïense ambtenaren. “De interviews en het onderzoek onthullen een reeks misleidingen, fouten en geruzie die de inzet van vrijwilligers hebben belemmerd, toen president Volodimir Zelenski van Oekraïne na de grootschalige invasie van Rusland in februari 2022, om hulp riep”, schrijft de krant.

De Amerikaanse vrijwilligers waren namelijk niet allemaal wie ze zeiden dat ze waren. En ze deden gedurende een jaar oorlog ook niet helemaal wat ze beloofd hadden. Het grootste probleem is snelheid. De Oekraïeners zijn gepakt in snelheid. Er was weinig tijd om nieuwkomers door te lichten. Wie bij het Internationaal Legioen wou, werd onderworpen aan een controle van amper tien minuten, vertelde een bron aan de krant. En dus raakten mensen met een problematisch verleden relatief gemakkelijk binnen bij het Legioen of andere vrijwilligersgroepen.

De Oekraïense president Zelenski (links) en de Amerikaanse president Biden (rechts). — © ZUMA Press

Overgelopen naar Rusland

James Vasquez is daar misschien wel het beste voorbeeld van. De aannemer uit Connecticut vertrok enkele dagen na de oproep van Zelenski richting Oekraïne. Daar deelde hij meerdere video’s van het slagveld online. Minstens één keer deel hij ook de exacte locatie van zijn unit met iedereen. Ook met de Russen. De man gebruikte daarnaast zijn verhaal om donaties op te halen en zei in een video: “Ik was in Koeweit tijdens Desert Storm, en ik was in Irak na 9/11. Dit is een heel ander verhaal.”

Wat blijkt? Vasquez is helemaal niet in Koeweit of Irak geweest, bevestigde een woordvoerder van het Pentagon aan The New York Times. En hij was ook helemaal geen sergeant, zoals hij beweerde, maar een private first class, een van de laagste rangen binnen het leger.

Ook het verhaal van de voormalige soldaat John McIntyre is opvallend. Hij werd uit het Legioen gezet voor slecht gedrag en besloot daarom over te lopen naar Rusland. Kort daarna verscheen hij op de Russische staatstelevisie, waar hij vertelde dat hij militaire informatie had doorgespeeld aan Moskou.

Themabeeld — © ZUMA Press

Misplaatste donaties

De 65-jarige gepensioneerde ingenieur Grady Williams vond geen reden om niet te vertrekken richting Oost-Europa. “Ik schoot al met geweren sinds ik 13 jaar was”, zei hij tegen The New York Times. Echte militaire ervaring had de man niet. Een veroordeling voor metamfetamine daarentegen wel. Hij geraakte snel aan het front met een geweer in de hand, maar werd terug naar Kiev gestuurd toen bleek dat hij zich niet officieel had opgegeven om te vechten. Hij begon dan maar geld in te zamelen om elektrische motorfietsen te kopen voor soldaten. Hij kreeg 16.000 dollar in handen, maar na wat rondreizen en ruzie zoeken heeft hij nog steeds geen enkele motorfiets afgeleverd.

Het zijn slechts enkele van de vele voorbeelden van hoe het op een jaar tijd serieus misliep met de vele Amerikanen die vol heldhaftige verhalen naar het front in Oekraïne trokken. Uit interne documenten blijkt dat het Internationaal Legioen het ook moeilijk heeft. De rekrutering is stilgevallen. En het Counter Extremism Project in Washington schreef in maart nog dat het Legioen en gelieerde groepen “personen blijven aantrekken die algemeen beschouwd worden als ongeschikt om hun taken uit te voeren.”