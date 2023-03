Oudste debutant ooit flikt het voor Spanje tegen Haaland-loos Noorwegen, Kroatië slikt late gelijkmaker van Wales

Spanje heeft zaterdagavond op de eerste speeldag van de kwalificaties richting het EK van 2024 in Duitsland niet zonder slag of stoot de maat genomen van Noorwegen. De Scandinaviërs verweerden zich kranig, maar beten finaal met 3-0 in het zand.

Dani Olmo tekende in het Estadio La Rosaleda in Malaga al in het openingskwartier voor het eerste doelpunt met een subtiele deviatie op aangeven van Alejandro Baldé. Invaller Joselu luisterde in het slot zijn debuut voor La Roja op 32-jarige leeftijd op met twee goals in evenveel minuten tijd. Hij wordt daarmee de oudste debutant ooit voor Spanje. Bij Noorwegen ontbrak Erling Haaland met een liesblessure.

© AFP

Verder in groep A won Schotland eerder op de dag met 3-0 van Cyprus. Manchester United-middenvelder Scott McTominay zorgde in het slot voor twee doelpunten.

Voormalig vicewereldkampioen slikt late gelijkmaker

Kroatië liet zich op zijn beurt op de valreep ringeloren tegen Wales: 1-1. Andrej Kramaric liet de netten net voor het halfuur trillen, maar Nathan Broadhead maakte in blessuretijd alsnog gelijk.

Nog in groep D zette Turkije in en tegen Armenië een 1-0-achterstand om in een 1-2-zege. De Turken gaan daardoor aan de leiding.

In groep I smeerde Zwitserland Wit-Rusland een droge 0-5 aan en deelden Israël en Kosovo met 1-1 de buit. Roemenië had ten slotte geen kind aan Andorra en stak een 0-2-overwinning op zak.