Anti-trans activiste breekt tournee in Nieuw-Zeeland af na hevige protesten

De Britse anti-trans activiste Posie Parker heeft verschillende evenementen in Nieuw-Zeeland gecanceld en zou het land verlaten hebben nadat het er chaotisch en gewelddadig aan toe ging op een evenement waar ze zou spreken. Ze werd onder meer uitgejouwd en kreeg tomatensap over zich heen.

De controversiële activiste Kellie-Jay Keen-Minshull, die ook gekend is onder haar pseudoniem Posie Parker, zou zaterdagochtend spreken op een evenement in Auckland, maar verliet de locatie voordat ze ooit de micro in handen nam. Er waren naar schatting duizenden pro-trans betogers naar het evenement afgezakt. Nog voor Parker kon spreken, ontstond er chaos. Op videobeelden is te zien hoe de vrouw afgeschermd wordt door de politie en weggevoerd wordt. Ondertussen wordt er onder meer tomatensap naar haar gegooid.

Parker probeerde haar speech en exit te livestreamen en zei: “Ik ben bang voor deze plek. Dit land is naar de klote.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Haar komst naar Nieuw-Zeeland was sowieso al erg controversieel. Activisten hadden geprobeerd de immigratiedienst zo ver te krijgen dat de vrouw de toegang tot het land zou ontzegd worden. Dat onder het idee dat ze een dreiging zou vormen voor de openbare orde. Haar vrijdag besloot een rechtbank dat de vrouw toch het land zou binnen mogen. De minister van immigratie, Michael Wood, zei vrijdag in een verklaring: “Zoals vele Nieuw-Zeelanders heb ik liever dat Kellie-Jay Keen-Minshull nooit een voet in Nieuw-Zeeland zet. Ik vind veel van haar standpunten weerzinwekkend en ben bezorgd over de manier waarop zij een aantal van de gemeenste mensen en groepen, waaronder blanke supremacisten, het hof maakt. Ik veroordeel haar opruiende, verachtelijke en onjuiste wereldbeelden”, zei Wood, maar hij had overlegd met Immigration New Zealand en concludeerde dat de “zaak de drempel voor ministeriële interventie niet haalde.”

(sgg)