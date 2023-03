EU wil “afhankelijkheid” van China vermijden net zoals van Russisch gas

“We hebben ontdekt dat afhankelijkheden, die bouwstenen van vrede waren, ook wapens zijn die zich tegen ons kunnen keren”, aldus Borrell, die wees op Europa’s “buitensporige afhankelijkheid van Russisch gas”.

Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne is die afhankelijkheid duidelijk geworden. Volgens Borrell dacht de Russische president Vladimir Poetin “dat hij Oekraïne ongehinderd kon binnenvallen omdat Europa, gevangen in ons 40 procent Russische gasverbruik, niet zou reageren”.

“We willen niet dat onze relatie met China ons afhankelijk maakt zoals we dat van Rusland zijn geweest”, zei hij tijdens zijn toespraak op de Ibero-Amerikaanse top in Santo Domingo, in de Dominicaanse Republiek.

Volgens Borrell is 2023 een “sleuteljaar” om akkoorden elders af te sluiten, onder andere met Latijns-Amerika.