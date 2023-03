CD&V-minister Jo Brouns reikt de hand naar Vlaamse BoerBurgerBelangen: “Ik wil strijden voor hun zorgen”

Als het van Jo Brouns afhangt, krijgt de initiatiefneemster van de Vlaamse BBB (BoerBurgerBelangen) volgend jaar een plaatsje op de CD&V-lijst. “Ik zie haar beweging vooral als een signaal van een groep mensen die zich niet gehoord voelt”, zo verklaart de christendemocraat in een interview in De zondag.

In enkele dagen tijd vergaarde Tine Hermans uit Merksplas, de initiatiefneemster van de Vlaamse BBB (BoerBurgerBelangen) meer dan 14.000 volgers op Facebook. Jo Brouns is er een van. “Ik volg de organisatie omdat ik de vinger aan de pols wil houden”, aldus de Vlaamse minister van Landbouw. “U moet daar niets meer achter zoeken. Ik ben een christendemocraat in elke vezel van mijn lijf.”

Volgens Brouns zijn de zorgen van BBB dezelfde als die van CD&V. “Ook mijn partij wil de zorgen van de boeren en van het platteland capteren en omzetten naar beleid. Dat is waar ik elke dag mee bezig ben. Daarom zou ik het beter vinden om de krachten te bundelen. Maar goed: het staat iedereen vrij om een partij op te richten.”

Brouns denkt ook al aan verkiezingsjaar 2024, wat hem betreft zou er zeker een plaats voor Hermans op de CD&V-lijst zijn. “Ik zie haar beweging vooral als een signaal van een groep mensen die zich niet gehoord voelt. Ik voel me daardoor aangesproken. Ik wil strijden voor hun zorgen.”