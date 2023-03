Na neefje Harry wil nu ook prins Andrew een “explosieve” biografie uitbrengen

De naam van prins Andrew, de hertog van York en de broer van koning Charles, wordt al enkele jaren genoemd in het misbruikschandaal rond de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein. Andrew wordt er onder meer van beschuldigd in 2001 de toen minderjarige Virginia Giuffre meermaals seksueel misbruikt te hebben.

Volgens de Britse tabloid Daily mail is de prins nu in gesprek met een “prominent” Amerikaans auteur om een “explosieve” biografie te schrijven waarin “wat zaken rechtgezet zullen worden”. Er zouden al minstens twee uitgevers geïnteresseerd zijn om het boek uit te brengen. “Andrew wil zijn associatie met Epstein en de daaruit voortvloeiende beschuldigingen uitleggen”, zo meldt een bron.

‘Reserve’

Of Andrew daarmee het succes van ‘Spare’ (in het Nederlands uitgegeven als ‘Reserve) van zijn neefje Harry zal kunnen evenaren, is maar zeer de vraag. Van dat boek werden in amper 24 uur tijd ruim anderhalf miljoen exemplaren verkocht in Noord-Amerika en Groot-Brittannië. Het was de grootste verkoop op de eerste dag van alle non-fictieboeken ooit gepubliceerd door Penguin Random House, ’s werelds grootste uitgever.

