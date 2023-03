Auto in garagebox lid Politiezone Meetjesland Centrum volledig uitgebrand: mogelijk gaat het om brandstichting

In de nacht van vrijdag op zaterdag vatte een wagen in een garagebox in de Raverschootstraat vuur. De auto en box brandden volledig uit. Het parket onderzoekt mogelijke brandstichting.

“Zaterdagochtend iets voor vijf uur merkten buurtbewoners de brand op”, zegt woordvoerder van Politiezone Meetjesland Centrum Marino Longeville. ““De brandweer werd meteen verwittigd en ook wij kwamen ter plaatse. Door het vlugge optreden van de brandweer bleef de schade beperkt en konden de aanpalende garages gevrijwaard worden.”

Verdachte feiten

Aangezien het om verdachte feiten gaat en er mogelijk brandstichting in het spel is, werd het parket ingelicht. “Er werd een deskundige aangesteld die onderzoekt of het om brandstichting gaat of een accidentele brand betreft”, klinkt het bij Politiezone Meetjesland Centrum.

Zowel de garagebox als de auto zijn eigendom van een lid van Politiezone Meetjesland Centrum. (Michel Wijne)