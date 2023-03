Zeven op de tien Vlamingen vinden het moeilijk om motorrijders tijdig op te merken

Een nieuw onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) toont dat drie kwart van de Vlaamse automobilisten het moeilijk vindt om de snelheid van motorrijders correct in te schatten. Zeven op de tien geven aan dat het moeilijk is hen op tijd te zien. In 2021 stierven veertien motorrijders bij een ongeval waarbij ook een personenwagen betrokken was.

Een tweede keer kijken alvorens een manoeuvre uit te voeren op de weg, kan helpen om een aanrijding met een motorrijder te vermijden. Daarom start de VSV vanaf maandag met een nieuwe affichecampagne langs de Vlaamse hoofdwegen. Op twee affiches is een motorrijder te zien met daarbij de slogan “Kwetsbaarder dan ik eruit zie”, en de oproep om te “kijken kijken om elke motorrijder te zien”. De campagne loopt nog tot 30 april.

De nieuwe sensibiliseringscampagne is zondag op de Dag van de Motorrijder gelanceerd in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding in Zellik (Asse). Op negentien locaties in Vlaanderen zijn motorrijders zondag welkom om hun voertuig gratis te laten controleren. Ze kunnen ook hun rijvaardigheden opfrissen in een behendigheidsparcours. Het is de zesde editie van de Dag van de Motorrijder.