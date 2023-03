34 Vlaamse gemeenten hebben belasting op geldautomaten: N-VA wil bijsturing

In Vlaanderen zijn er nog 34 gemeenten die een belasting heffen op geldautomaten. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) op een vraag van N-VA-parlementslid Sofie Joosen. Samen met haar partijgenoot Joris Nachtergaele dringt zij aan op een evaluatie van die belasting. Zij vinden dat een geldautomaat in de buurt een basisrecht moet zijn.

Uit een recente studie van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat nergens in de eurozone de inwoners zo ontevreden zijn over de beschikbaarheid van geldautomaten als in België. Volgens de cijfers van bankenfederatie Febelfin is het aantal geldautomaten in ons land op tien jaar tijd meer dan gehalveerd, van 15.946 in 2012 naar 5.479 eind 2021. Ruim een kwart van de Belgen gaf in diezelfde studie aan moeilijkheden te ondervinden om aan cash geld te geraken.

Er is ook al langer kritiek, ook van steden en gemeenten, over het dalend aantal geldautomaten. Het Batopin-plan van de grootbanken, dat moet voorzien in bankneutrale automaten, krijgt ook tegenwind. De betrokken banken beloven wel dat 95 procent van de bevolking een automaat zal vinden binnen een straal van vijf kilometer in vogelvlucht, maar daarover bestaan twijfels.

Ook burgemeesters Joosen uit Duffel en Nachtergaele uit Maarkedal vrezen dat de werkelijke afstand, vooral in plattelandsgemeenten, groter zal zijn dan die beloofde vijf kilometer. Daarom roepen zij de lokale besturen die nog altijd belastingen heffen op geldautomaten op om de reglementering te evalueren en aan te passen. Een afschaffing van die belasting zou de banken volgens N-VA misschien kunnen overtuigen om hun geldautomaten in landelijke gemeenten te behouden.

“Basisrecht”

Van de 34 steden en gemeenten die deze belasting nog heffen springt vooral het cijfer van Gent in het oog. Zij innen via die belasting jaarlijks maar liefst bijna 600.000 euro. Ook in Kortrijk, Liedekerke, Tienen, Oostende en Mechelen gaat het om aanzienlijke bedragen.

“Geldautomaten in de buurt moeten een basisrecht zijn en blijven. Zolang er met cash betaald wordt, moet er ook cash kunnen afgehaald worden”, menen Joosen en Nachtergaele.