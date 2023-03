Dag na verijdelde aanslag: onbekende vuurt op woning in Borgerhout

Een onbekende man heeft vanmorgen het vuur geopend op een woning in de Florastraat. Een kogel doorboorde een venster boven de inkomdeur. De schietpartij houdt verband met de aanslag die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd verijdeld.

De feiten in Florastraat gebeurden rond 7 uur. Een onbekende man vuurde een keer op de woning van de familie B. en sloeg dan op de vlucht. “Op dat moment waren de bewoners van het pand reeds wakker”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “Niemand raakte bij de feiten gewond.”

De politie onderzoekt de achtergrond van de schietpartij, maar er bestaat weinig twijfel dat het incident in de Florastraat gelinkt is aan de verijdelde bomaanslag in de nacht van vrijdag op zaterdag. De Antwerpse politie kon die nacht drie Nederlandse verdachten arresteren die zouden hebben geprobeerd om een bom tot ontploffing te brengen in de buurt van de Jan De Laetstraat. De bommenleggers werden echter betrapt door leden van de familie B. uit de Florastraat. Die konden een van de bommenleggers onderscheppen aan het Hof Ter Loo. De minderjarige, die een batterij op zak had waarmee een bom tot ontploffing kan worden gebracht, kreeg een flink pak slaag alvorens hij aan de politie werd overgedragen.

Favela-bende

De Antwerpse politie arresteerde ook de twee mannen die de vermoedelijke bommenlegger in bedwang hielden. Eén van hen is Amin Y., een man die gerekend wordt tot de entourage van de familie B. Een aantal zonen van de familie B. staat gekend voor drugshandel. Hun bende wordt in Borgerhout de Favela-bende genoemd. Yassin B., een prominent lid van de Favela-bende werd eerder nog neergestoken nadat hij en zijn vrienden een raid hadden uitgevoerd op snackbar Eat Fast op het Groeningerplein. Voor die steekpartij werd de uitbater van de snackbar, de bekende jeugdwerker Jamal K. aangehouden. K. zegt dat hij uithaalde met een mes, omdat hij door de bende van Yassin B. werd aangevallen.

Hoewel de leden van familie B. vooral bekend staan voor plaatselijk drugshandel, zouden een aantal broers ook banden hebben gehad met een aantal grote spelers in de internationale cocaïnesmokkel zoals Mounir ‘Gino’ El B. en Bilal B., de man die wordt gezien als het doelwit voor de bomaanslag van woensdag op donderdag in de Kortrijkstraat in Borgerhout. Ook bij de familie El B. in Deurne werden in het verleden al meerdere aanslagen gepleegd.

(vdaa)