Courtois en De Bruyne genieten van avondje uit in Hasselt, Mishel Gerzig amuseert zich met rookpistool

Zowel Kevin De Bruyne als Thibaut Courtois maakten gebruik van hun vrije zaterdagavond om de bloemetjes buiten te zetten in Hasselt. Thibaut Courtois en zijn verloofde Mishel Gerzig werden door ooggetuigen gespot in de Versuz. Kevin De Bruyne deed het iets rustiger aan en werd gezien in cocktailbar Koks & Tales.

De Rode Duivels spelen twee interlands en dat betekent ook dat onze Belgische voetbalsterren, die gewoonlijk het mooie weer maken in het buitenland, terugkeren naar hun vaderland. Vrijdag gaven de Duivels Zweden partij, maar terwijl manlief (in spe) Thibaut Courtois het Belgische doel in Stockholm vrijwaarde van aanvallen van het Zweedse nationale elftal, verbleef Mishel Gerzig in België. Tijdens de match van de Rode Duivels had de verloofde van de Bilzense keeper blijkbaar zin in een hapje Italiaans. “Game night with my Belgian family”, schrijft ze bij de foto in haar verhaal op Instagram. In het beeld tagt ze onder meer Gitte Lambrechts, de mama van Thibaut. In het Houthalens restaurant Santi Trattoria op de Koolmijnlaan in Meulenberg wordt bevestigd dat het topmodel en haar entourage vrijdagavond kwamen dineren.

Na de wedstrijd, die de Rode Duivels met 0-3 naar hun hand zetten, werd bekendgemaakt dat Courtois dinsdag niet in doel zal staan tijdens de oefeninterland tegen Duitsland. Hij krijgt rust omdat hij met zijn ploeg Real Madrid een hectisch programma heeft. Zondag keert Courtois “uit voorzorg” terug naar Madrid. Een dag later genoten Courtois en Gerzig in de Versuz van een avondje uit. Op een video die het topmodel op Instagram deelde, is te zien hoe ze zich duidelijk amuseert met een rookpistool. Ook kersvers aanvoerder van de Rode Duivels Kevin De Bruyne bleef niet thuis zaterdagavond. Hij werd gespot in cocktailbar Koks & Tales in Hasselt.