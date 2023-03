Voor de “vergeten Vlaming”, tegen de betuttelende “roodgele combine” N-VA-Vooruit: zo profileert Mahdi zich met 2024 in het vooruitzicht

Dat CD&V in de stikstofcrisis het been zo stijf hield, is nog maar het begin van de nieuwe partijprofilering. Voorzitter Sammy Mahdi hield zaterdag in Gent een ideologisch congres en trekt voluit de kaart van de “vergeten” Vlaming op het platteland. Dat hij daarbij de “roodgele combine” tussen N-VA en Vooruit als vijandbeeld oproept, werkt alvast bij de achterban.