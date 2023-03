Sebastiaan Bornauw keert dinsdag (even) terug naar oude liefde: “Mijn Duits is goed genoeg om met de bondscoach te praten”

Sebastiaan Bornauw (24) mocht vrijdag in Zweden in de slotfase invallen. Dinsdag in Keulen - zíjn Keulen - hoopt hij stilletjes op meer.

”Keulen is voor mij een speciale plek”, zegt de verdediger van VfL Wolfsburg. “Ik heb daar twee jaar bij 1.FC Köln gespeeld. Dat was mijn tweede club na Anderlecht. Ik heb er heel goede herinneringen aan. Er wonen fijne, open mensen. Ik heb er ook veel bijgeleerd. Op en naast het veld. In die vier Duitsland ben ik over het algemeen wel beter geworden. Als het dan over het voetbal gaat: defensief en aan de bal ben ik sterke geworden. Dat uit zich dan in sneller denken, sneller situaties inzien en de juiste keuzes maken.”

Tegen Duitsland van in het begin meedoen, ziet hij uiteraard wel zitten.

“Ik heb het gevoel dat ik redelijk dicht bij de ploeg sta. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Iedereen heeft dat gevoel in een redelijk beperkte selectie. Ik weet nog niet of ik dinsdag mag spelen. Er is nog niet over gesproken en als dat wel het geval zou zijn, zou ik het ook niet zeggen. Maar ik hoop heel hard van wel want, zoals gezegd, Keulen is voor mij een speciale plek.”

Invaller Bornauw (tweede van links) ging na de wedstrijd mee de fans groeten — © BELGA

Mannschaft

De Mannschaft die niet meer Mannschaft mag worden genoemd - de Duitse voetbalbond wil die bijnaam niet meer gebruiken omdat ze te veel superioriteit uitstraalt - is intussen gezakt naar de veertiende plaats op de FIFA ranking. België staat nog altijd vierde.

“De Duitslers onderschatten zou heel fout zijn. Ze hebben een goed team, een groot land met veel goede spelers. En ze gaan er altijd voor. Een vriendenmatch bestaat niet voor die mannen. Ze willen altijd winnen, zeker thuis. De crisis bij Bayern (trainer Nagelsmann is vervangen door Thomas Tuchel, nvdr) kan omgekeerd werken. Misschien willen die spelers zich wel extra tonen. Er zijn er ook maar drie spelers van Bayern bij. Ook in Duitsland hebben ze met een generatiewissel te maken.”

Nmecha

Opmerkelijk: gewezen Anderlecht-spits Lukas Nmecha (24) zit niet in de selectie, zijn twee jaar jongere broer Felix Nmecha (22), een aanvallende middenvelder, wel.

“Felix en Lukas zijn ploegmaats van mij bij Wolfsburg. Ik ga niet zeggen dat Felix beter is dan zijn broer Lukas maar Felix is heel goed. Dat is zeker zo. We hebben ook al wat over deze interland gepraat (lacht).”

Tot slot is er Domenico Tedesco, de bondscoach die zo’n geslaagd debuut maakte tegen Zweden met die 0-3 winst. “Hij is als coach een mix van een Italiaanse tactiek en Duits agressievoetbal. Niet onlogisch want hij is een Duitser met Italiaanse roots. Ik praat Duits met de bondscoach. Mijn Duits is niet helemaal perfect. Ik volg intussen geen les meer want ik denk dat mijn Duits intussen goed genoeg is.”