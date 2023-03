Vader en zoon dood aangetroffen op woonboot in Aalst nadat buurtbewoners alarm sloegen

Op een woonboot aan de jachthaven Oude Sas in Herdersem zijn zaterdagavond de stoffelijke resten gevonden van een 48-jarige vader en zijn 20-jarige zoon. Vermoedelijk kwamen beide slachtoffers om het leven door CO-vergiftiging door een dieselgenerator, bevestigt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“Zaterdagavond is er bij Politie Aalst melding gedaan door de jachthavenmeester van een verdachte situatie”, vertelt burgemeester D’Haese, “Ook ongeruste buren sloegen alarm omdat ze de bootbewoners, die er nog maar een paar maanden verbleven, al een tiental dagen niet meer hadden gezien.”

Bij inspectie van de melding werden op de woonboot in de Sasstraat de levenloze lichamen gevonden van een 48-jarige vader en zijn 20-jarige zoon: “De lichamen werden gevonden in uiterst schrijnende omstandigheden”, zegt D’Haese, “De familie van de vader en zoon werd verwittigd door onder andere de politiezones van La Louvière, Luik en Charleroi. Het betreft vermoedelijk een accidenteel overlijden ten gevolge het gebruik van een generator op diesel, maar de bij wet voorgeschreven procedure van verdacht overlijden wordt evident verder gevolgd. Zo zijn er vandaag nog autopsieën voorzien teneinde het onderzoek correct te kunnen voeren en het crimineel karakter te kunnen uitsluiten”, legt de burgemeester verder uit.

“Het went echt nooit dat mensen na zware persoonlijke tegenslagen, om welke redenen dan ook, in pure miserie terechtkomen en niemand blijkbaar nog kan helpen doordat ze zelf in pure maatschappelijke isolatie duiken”, besluit burgemeester D’Haese.