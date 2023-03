Ouders kamperen door weer en wind aan school voor bijzonder onderwijs: “Wij hebben er alles voor over om ons kind in te schrijven”

Door weer en wind voor je kind. Dat is wat een aantal ouders dit weekend deden door te kamperen voor Het Laar, een basisschool voor bijzonder onderwijs. Ze vrezen dat er geen plaatsen genoeg zijn voor volgend schooljaar en besloten om hun tent op te zetten in de hoop om toch te kunnen inschrijven, of op de wachtlijst terecht te komen.

Het is vandaag eerder uitzondering dan regel: ouders kamperen voor schoolpoorten om zich te verzekeren van een plekje voor hun kind het volgende schooljaar. Toch gebeurt het nog. Terwijl iedereen voor alle scholen in Dendermonde online kan inschrijven, is er één uitzondering, Het Laar. Dat is een basisschool voor bijzonder onderwijs die niet in het online systeem zit. En daarom zetten een tiental ouders hun tent op in de Zuidlaan.

“Het is schandalig dat het nog op deze manier moet, maar wij hebben er alles voor over om ons kind op deze school in te schrijven”, zegt Asetta Beniouga. “Er is autisme vastgesteld bij mijn zoontje Emile en in Het Laar kunnen ze hem helpen en begeleiden zoals het hoort. Maar er zijn voor de tweede kleuterklas maar vier plekken. Ik ben de derde in de rij, dus hopelijk kan ik maandag blij zijn.”

In shiften

Candy Stockmans was vrijdag de eerste die een tent plaatste. “Ik kom uit Mollem en dat ligt net buiten de kilometergrens, dus voor ons zat er niets anders op dan hier te komen kamperen”, zegt ze. “We maken er het beste van en blijven hier in shiften. Jammer genoeg niet in leuke omstandigheden, want er was zaterdag heel veel wind en zondag regende het constant. Het positieve aan deze situatie is dat er banden gesmeed worden met de andere ouders.” (lees verder onder de foto)

© svov

Laura Willockx is ook sinds vrijdag paraat. “Voor Assensio is dit de school waar ze hem het beste kunnen helpen”, zegt ze. “Zes maanden geleden kregen we de diagnose dat hij autisme heeft en daarom schuif ik hier aan. We hebben zelf een wachtlijst opgemaakt, hopelijk houden ze zich daar aan, dat is het eerlijkste. En dan zal er maandag een last van mijn schouders vallen en zal het de moeite waard geweest zijn om hier te kamperen.”

Maandag om 9 uur gaan de schoolpoorten open en kan er ingeschreven worden. In Het Laar zijn in totaal achttien plekken vrij, waarvan vier in het kleuteronderwijs. Als de nieuwbouw op tijd klaar is, richt de school nog een extra kleuterklas in voor zes leerlingen.