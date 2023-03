Ondertekend met ‘Pilip’: koning Filip legt laatste hand aan muurschildering in Zuid-Afrikaanse township Philippi

Koning Filip heeft zondagmiddag in Kaapstad de laatste hand gelegd aan een muurschildering in Philippi Village, een sociaal-economisch project in het gelijknamige township in Kaapstad. Hij ondertekende het werk met ‘Pilip’ en trapte later ook een voetbalwedstrijd op gang.

Filip legde de laatste hand aan een muurschildering van een doelman. Hij vervolledigde met rode verf de Belgische vlag op de borst van het figuur en ondertekende het werk. Vervolgens gaf hij de aftrap van een voetbalwedstrijd van lokale jongeren.

Door onze koning ondertekend met ‘Pilip’. — © BELGA

© BELGA

Het is de Belgische Kamer van Koophandel in Zuid-Afrika die, met de steun van het Belgische consulaat-generaal in Kaapstad, een project heeft gelanceerd om het terrein, in heel slechte staat, onder handen te nemen. Philippi telt 32 officiële voetbalploegen en momenteel maar één echt voetbalveld.

Voordien werden koning Filip en koningin Mathilde in Philippi Village verwelkomd door zingende en dansende kinderen, die in Philippi Village deelnemen aan een theaterproject voor kinderen uit het township. Ze gingen ook langs bij de Belgische sociale onderneming Close the Gap, waar ze werden rondgeleid door oprichter Olivier Van den Eynde. Het bedrijf lapt afgedankte computers, laptops, smartphones en tablets van bedrijven op voor sociale en onderwijsprojecten over de hele wereld. De focus ligt wel op Afrika.

Sinds 2003 verzamelde Close the Gap meer dan 1,3 miljoen apparaten. Het opknappen gebeurde aanvankelijk in Mechelen, maar sinds 2019 heeft Close the Gap faciliteiten in Kenia (Mombassa) en Congo (Kinshasa). Nog maar onlangs opende het bedrijf ook de vestiging in Zuid-Afrika.