Raf Njotea, scenarist van ‘Dertigers’: “Ik ben een zondagskind. Ik heb altijd geluk gehad”

Op televisie (Eén) is de populaire fictiereeks Dertigers nu twee weken ver. Wat de vriendengroep allemaal meemaakt, werd mee bedacht door scenarist Raf Njotea. Zelf dertiger en – naar hij zegt – met een toch minder heftig leven. Raf woont in de Seefhoek en is opgegroeid in het Kempense Wechelderzande. Hij heeft zowel Vlaams als Nigeriaans bloed. Meer nog, hij is een man met een mening en een missie. Iemand voor wie de kleur ‘grijs’ als een rode draad door zijn leven loopt.