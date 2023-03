Lotte samen met haar neef Wout, die haar inspireerde om in plaats van een lentefeest een wandeling voor het goede doel te organiseren. — © Erwin Mynsberghe

MALDEGEM/SLEIDINGE

Zo’n jaar geleden werd de 17-jarige Wout van de ene op de andere dag bijna blind. De tiener houdt nog maar 10 procent van zijn zicht over, maar een behandeling is er niet. Zijn nichtje Lotte Roegies (11) geeft nu haar lentefeest op om geld in te zamelen voor het goede doel. “Hopelijk wordt de komende jaren een behandeling gevonden.”