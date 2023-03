Tweeduizend gemummificeerde ramskoppen ontdekt in tempel van Ramses II in Egypte

In de Tempel van Ramses II, in de oude Egyptische stad Abydos, zijn meer dan 2.000 gemummificeerde ramskoppen ontdekt. Dat heeft het Egyptische ministerie van Oudheden en Toerisme zondag meegedeeld.

Het team archeologen van de Universiteit van New York heeft op dezelfde site ook mummies van schapen, honden, geiten, koeien, gazelles en mangoesten opgegraven. Voorts werden ook overblijfselen ontdekt van ongeveer vijf meter dikke muren, naast verschillende beelden, papyrus, resten van oude bomen, lederen kleren en schoenen.

Professor Sameh Iskandar, die aan het hoofd staat van de Amerikaanse missie, zegt dat de ramskoppen het resultaat zijn van offers. Ze lijken te wijzen op “een verering van Ramses II tot duizend jaar na zijn dood”.

De vondst stelt ons in staat meer te weten te komen over de tempel van Ramses II en over de activiteiten die er plaatsvonden tussen de bouw ervan en de Ptolemeïsche periode (323 tot 30 vC), zegt Mostafa Waziri, directeur van de Hoge Raad voor Oudheden.

Egypte heeft de voorbije weken al verschillende archeologische vondsten bekendgemaakt. Volgens sommige experts gebeuren die aankondigingen vooral om politieke en economische redenen. Het land wordt geteisterd door een ernstige economische crisis en rekent voor het herstel onder meer op toerisme.