Familie doodongerust nadat Davy (34) uit het niets opgepakt wordt in Mexico: “Waren het zelfs echte politieagenten?”

Davy zou zaterdag veilig geland moeten zijn in België, maar mocht het vliegtuig niet op. — © IF

Brugge

Normaal had Bruggeling Davy Vanderhaeghen (34) veilig thuis moeten zijn na een reis met zijn zus Nicky in Mexico. Nicky keerde zaterdag alleen terug nadat Davy de toegang tot het vliegtuig werd geweigerd. Hij besloot op hotel te gaan, maar bracht er nooit de nacht door. Volgens vader Patrick werd hij omsingeld door politieagenten in Cancun en opgepakt. “We weten niet waar hij is of wat er precies gebeurd is”, zucht de man.