Ex-coach Alfred Schreuder verdedigt Charles De Ketelaere, nog steeds op de dool bij Milan: “Hij haat verliezen en is een echte winnaar”

De 22-jarige Rode Duivel zit al bijna een jaar zonder doelpunt op het hoogste niveau. Dat kwam er in de competitiewedstrijd op 4 april 2022 tegen Beerschot. Bij Milan kwam hij in 31 optredens tot amper één assist. De top van de Rossoneri - waaronder sportieve baas Paolo Maldini en trainer Stefano Pioli - vraagt geduldig te zijn met De Ketelaere, maar de fans eisen meer van de Belg die hun club liefst 35 miljoen euro kostte afgelopen zomer. En La Gazzetta dello Sport categoriseerde ‘CDK’ als een van de grootste transferflops van het lopende seizoen.

“Wat dat een fout van Milan? Helemaal niet, De Ketelaere is een topspeler”, aldus Schreuder - nog steeds zonder ploeg na niet succesvolle onderhandelingen met Club Brugge - in gesprek met de roze sportkrant. “Als hij zich kan aanpassen aan het fysieke niveau van de Serie A, dan zal hij enorm verbeteren. Maar daar heb je meestal een jaar voor nodig.”

Kijk maar naar spelers als Sandro Tonali en Rafael Leao, die ook een inloopperiode nodig hadden alvorens Milan naar de titel te leiden.

“Ook iemand als David Neres had zo’n periode nodig bij Ajax, dus het is hetzelfde bij Charles. De kritiek? Ja… In de tijd van sociale media praat iedereen over vanalles. Toen ik bij FC Barcelona werkte, hadden mensen na een paar mindere wedstrijden zelfs kritiek op Lionel Messi.”

© BELGA

“Echte winnaar”

Schreuder ziet het dus wel goedkomen met zijn ex-speler. “Ik weet dat hij al een paar kansen heeft gemist, maar ik weet ook dat Charles weet hoe hij die moet scoren”, klinkt het. “Hij is ook bijzonder professioneel. Nog ’s avonds laat gaan feesten, dat hoort niet bij hem. Hij doet me wat denken aan Frenkie de Jong: een intelligente kerel die alles opoffert voor het voetbal. Hij ziet er misschien wat verlegen uit, maar hij werkt en vecht hard. Hij haat ook verliezen, hij is een echte winnaar.”

“Voor mij is zijn beste positie die van tweede spits, ook al kan hij ook op rechts uit de voeten. Hij lijkt wat traag, maar hij is best snel op het veld. Ik heb hem in het begin van het seizoen nog gesproken, toen sprak hij over de grote uitdaging die hem te wachten stond. Ik probeerde hem in de zomer overigens mee naar Ajax nemen, maar Charles wilde enkel naar Milan.”