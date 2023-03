Vrijdag zag u Domenico Tedesco (37) voor het eerst aan het werk, maar hoe goed kent u onze nieuwe bondscoach eigenlijk? Vlak voor de match tegen de Mannschaft: een verhaal over zijn Duitse roots. Over een kleine kerel met een shirt van Juventus die ’s zondags om 3 uur opstond om de kranten in ieders bus te droppen. En daarvoor moesten we in een bergdorpje nabij Stuttgart zijn.