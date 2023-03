Gentse prof start eerste spoeddienst voor wie dringend tandzorg nodig heeft: “Zo iemand kan geen dag wachten”

Een Gentse professor tandheelkunde begint de eerste spoeddienst voor wie dringende tandzorg nodig heeft. Wie tandpijn heeft, kan vanaf volgende maand terecht in Gent, Antwerpen en Hamont-Achel. “En we willen snel uitbreiden”, zegt Geert Hommez. “Er is een tekort aan tandartsen. Veel mensen vinden geen vaste tandarts, of moeten lang wachten voor ze terechtkunnen bij hun vaste tandarts, wanneer ze pijn hebben. Wij willen hen de dag zelf behandelen.”