Tottenham neemt afscheid van manager Antonio Conte

Een verrassing is het vertrek van Conte niet. Het gonsde al een tijdje geruchten over een mogelijk vertrek van de Italiaan. De resultaten en het spelniveau lieten de laatste weken de wensen over, en Conte haalde onlangs nog zwaar uit naar zijn eigen spelers. “Ik zie heel veel egoïsten, ik zie geen team. Ik zie elf spelers die voor zichzelf spelen, een veld op gaan en totaal geen ziel in de wedstrijd stoppen”, foeterde hij nadat Tottenham vorige week een 3-1-voorsprong tegen rode lantaarn Southampton nog uit handen gaf.

Conte werd in november 2021 aangesteld als opvolger van Nuno Espírito Santo en loodste de Spurs vorig seizoen naar de top vier. Tottenham staat ook nu vierde, maar Newcastle volgt op slechts twee punten en heeft nog twee inhaalwedstrijden te goed. Ook Liverpool (op zeven punten met twee wedstrijden minder) en Brighton (op zeven punten met drie wedstrijden minder) ademen in de nek.

De competitie is het enige overgebleven doel van de Noord-Londense ploeg. In de FA Cup werd het onlangs uitgeschakeld door tweedeklasser Sheffield United, terwijl AC Milan te sterk was in de Champions League.

Een opvolger zal er niet meteen gezocht worden. Assistent Cristian Stellini neemt de rol van Conte over voor de rest van het seizoen, met Ryan Mason als assistent. “Er resten ons nog tien competitiewedstrijden om een plaats in de Champions League te bemachtigen”, zegt voorzitter Daniel Levy op de clubkanalen. “Daarvoor moeten alle neuzen in dezelfde richting wijzen.”