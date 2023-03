Zuid-Engelse haven getroffen door olielek

In Poole Harbour, een haven in het zuiden van Engeland, is zondag olie gelekt uit een onshore olieveld dat uitgebaat wordt door de Frans-Britse oliegroep Perenco. Dat hebben lokale autoriteiten bekendgemaakt.

In een tweet legt lokale raadsman Philip Broadhead uit hoe het lek ontstond op het olieveld Wytch Farm. “Hoewel het lek onder controle is, werd ons meegedeeld dat olie heeft kunnen ontsnappen in het water en in de omgeving errond”, aldus Broadhead. “Het is natuurlijk extreem teleurstellend om over deze gebeurtenis te horen, en terwijl er later tijd zal zijn voor kwaadheid en onderzoek, moet onze focus nu liggen op verzekeren dat we enige impact van deze situatie kunnen beperken.”

In een reactie stelt Perenco UK dat het om een “beperkt” lek gaat. Het bedrijf zegt dat het een team heeft gestuurd en dat het lek kon worden gedicht. Daarnaast heeft Perenco ook een opruimactie gestart.

“We zullen een onderzoek instellen om te kijken wat er is gebeurd in Poole Harbour”, zo besluit Frank Dy, algemeen directeur van Perenco UK (Wytch Farm). “De situatie is onder controle.”

Volgens de BBC is een volume van zo’n 200 vaten “reservoir-vloeistof waaronder olie” gelekt. Poole is de grootste natuurlijke haven van Europa.

Poole Harbour Commissioners raden omwonenden voorlopig af het water en de stranden te gebruiken, tot meer informatie beschikbaar is. “Het is onwaarschijnlijk dat er op lange termijn gezondheidseffecten zullen zijn van korte blootstellingen. Wie in contact is gekomen met het lek moet zich onmiddellijk wassen met zeep en water voor tien minuten.” Mensen die zich onwel voelen na contact met de olie, moeten een dokter contacteren.