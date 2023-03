Colombiaanse president erkent “medeverantwoordelijkheid” voor moord op president Moise van Haïti

De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft erkend dat zijn land deels verantwoordelijk is voor de moord op de Haïtiaanse president. Jovenel Moise werd in 2021 om het leven gebracht door Colombiaanse huurmoordenaars. Petro wil naar Haïti reizen om een oplossing te zoeken voor de crisis die er heerst.

“Dit is een kwestie waarvoor Colombia medeverantwoordelijk is. Ten eerste omdat Haïti ons in het verleden heeft geholpen om een land te worden en ten tweede omdat het Colombiaanse huurlingen waren die de Haïtiaanse president hebben vermoord, waardoor het land in de ergste crisis werd gestort die het ooit heeft gekend”, zo zei de president.

De dood van Moise heeft de chaos in het land verergerd. Voordien heerste er ook al een zware economische, politieke en humanitaire crisis.

Moïse werd in de nacht van 6 op 7 juli 2021 met twaalf schoten om het leven gebracht in zijn woning in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. De Haïtiaanse politie arresteerde sindsdien al een veertigtal verdachten, onder wie twintig Colombiaanse huurlingen en verschillende Haïtiaans-Amerikaanse onderdanen met dubbele nationaliteit. In de VS zijn in totaal al elf verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord.