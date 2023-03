Wie heeft de 85-jarige Iliane Punnewaert gezien?

De politie is op zoek naar een spoor van de 85-jarige Iliane Punnewaert. De vrouw verliet tussen dinsdag en vrijdag haar woning in de Bredense Kapelstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Op vraag van het parket van West-Vlaanderen, verspreidt de politie van politiezone Bredene/De Haan nu een opsporingsbericht. Tussen dinsdag 21 maart om 15.30 uur en vrijdag 24 maart om 17.15 uur zou de vrouw haar woning verlaten hebben. Iliane is 1,65 meter groot, heeft kort grijs-wit haar en heeft een normale lichaamsbouw.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg de vrouw mogelijk een lange beige jas en een rok. Ze kleedt zich vaak in beige of wit. De vrouw heeft moeite met stappen en heeft vaak een stok nodig.

Wie Iliane Punnewaert gezien heeft of weet waar ze verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via opsporingen@police.belgium.be of via het gratis nummer 0800 30 30 0.