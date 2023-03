CM start eigen kanaal op OnlyFans om desinformatie over gezondheid tegen te gaan

Het CM Gezondheidsfonds wil jongeren beter wapenen tegen bedenkelijke adviezen en foute informatie over gezondheid. De mutualiteit heeft daarvoor een onlineplatform opgericht maar heeft daarnaast ook een eigen kanaal opgestart op OnlyFans, een sociaalmediaplatform dat vooral bekend is omwille van pornografische beelden.

Op internet en sociaalnetwerksites circuleert heel wat misleidende informatie over gezondheid. Het gaat onder meer om fout nieuws, maar ook om bedenkelijk gezondheidsadviezen, vaak gekoppeld aan advertenties. Voor jongeren is het niet altijd vanzelfsprekend om de gezondheidsmythes te onderscheiden van correcte informatie.

CM heeft daarom een platform opgericht dat jongeren daarbij moet helpen. Op de website jongeren.cm.be kunnen ze een antwoord krijgen op de meest gestelde gezondheidsvragen.

“Jongeren komen op sociale media niet enkel populaire trends en grappige video’s tegen, maar worden er ook geconfronteerd met schoonheidsidealen en verkeerde informatie over gezondheidsthema’s”, zegt CM-woordvoerder Hannah Wellens. “Niet iedereen vindt het even makkelijk om te praten over bepaalde gezondheidsthema’s met vrienden of familie. Via ons platform willen we de drempel verlagen en bieden we hen de juiste informatie aan naargelang hun noden.”

CM wil daarnaast ook aanwezig zijn op de plekken waar jongeren zich bevinden. De mutualiteit is daarvoor niet enkel aanwezig op TikTok of Instagram, maar voortaan dus ook op OnlyFans. De leeftijdsgroep tussen 18 en 24 jaar is namelijk het best vertegenwoordigd op dat platform. Op het kanaal ‘OnlyFacts_CM’ worden foute visies en tips aangekaart en vervangen door betrouwbaar gezondheidsadvies.