Werknemersstatuut voor ruim 600 onthaalouders definitief verankerd

Na een positief proefproject, dat op 31 maart 2023 afloopt, krijgen de betrokken onthaalouders nu de zekerheid om in dit statuut aan de slag te blijven en worden de projectmiddelen omgezet in een reguliere aanvullende subsidie.

“Door dit werknemersstatuut voor onthaalouders definitief te verankeren, bieden we hen betere voorwaarden. Het zorgt ervoor dat onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk zijn van het aantal kinderen dat ze opvangen. Door het vaste maandelijks loon is er meer financiële zekerheid en bovendien biedt het statuut ook betere sociale rechten. Dat neemt zorgen weg en heeft een positief effect op de werkdruk en de kwaliteit van de kinderopvang”, stelt Crevits.

In Vlaanderen loopt sinds 2015 een proefproject waarbij een beperkte groep onthaalouders de overstap naar het werknemersstatuut maakte. Vandaag werken ongeveer een op de zeven onthaalouders in het werknemersstatuut.

Het statuut biedt de mogelijkheid om als werknemer volledige en volwaardige sociale rechten op te bouwen en het vermindert zo de werkdruk doordat het vaste maandloon zekerheid biedt en in verhouding is met het voltijds opvangen van vier kinderen.

Voor de toekomst wil minister Crevits bekijken om geïnteresseerde onthaalouders ook te laten instappen in het werknemersstatuut.

ACV Puls is verheugd dat er nu rechtszekerheid is voor de onthaalouders-werknemers. Het geeft ook maatschappelijk erkenning aan de onthaalouders die deze job elke dag met hart en ziel uitoefenen, luidt het in een mededeling. ACV Puls blijft ijveren om dit werknemersstatuut uit te breiden naar alle onthaalouders die dat wensen.