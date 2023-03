Hasselt/Diepenbeek

Een bewoner in Diepenbeek wil een windmolen van 12 meter hoog in zijn tuin plaatsen, zo las u maandag in het Nieuwsblad. De technologie is er al jaren, maar toch blijft de particuliere windturbine een zeldzaamheid. Wat drijft eigenaars om een eigen windmolen te plaatsen?