Een vraagteken mocht niet, dus telt naam van dochter Elon Musk nog slechts één letter

De wereld keek al vreemd op toen Elon Musk (51) en zangeres Grimes (35) de naam van hun dochter bekendmaakten in 2021. Maar blijkbaar stond die niet in steen gebeiteld. Voortaan telt de naam van het meisje nog slechts één letter.

Zeg niet langer “Exa Dark Sideræl”, maar wel “Y” of “Why”. Grimes heeft de naam van haar jongste kind namelijk veranderd. Als de zangeres volledig had mogen kiezen, zou ze het liefst gewoon voor een vraagteken gaan, maar dat accepteert de overheid blijkbaar niet. Dat maakte de zangeres bekend op Twitter.

Grimes en Elon Musk hebben samen twee kinderen en kregen in het verleden al veel kritiek over zich heen omdat ze voor nogal bijzondere namen kozen. Zo hebben ze naast hun dochter ook een zoon genaamd “X Æ A-12”. Die naam moesten ze later aanpassen naar “X Æ A-XII”, omdat er blijkbaar problemen waren met de legitimiteit van de naam. Ook over de uitspraak bestond veel verwarring. Ook onderling verschillen Musk en Grimes van mening. Volgens de zangeres is het “Ex-A-I-Twelve”, maar Musk zou de naam uitspreken als “Ex Ash A Twelve”. De jongen zou vooral “X” genoemd worden.

Ook over de uitspraak van de originele naam van hun dochter bestond verwarring. Grimes verduidelijkte dat Exa en Dark uitgesproken worden zoals het geschreven wordt, maar dat het derde deel van de naam “sigh-deer-ee-el” was. Maar nu gaat het meisje dus door het leven als “Y”. (sgg)