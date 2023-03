Nog steeds ruim helft eigen winkels gesloten bij Delhaize

De acties in de winkels die Delhaize wil verzelfstandigen, gaan een nieuwe week in. Van de 128 winkels die Delhaize nog in eigen beheer heeft, zijn er maandag 67 gesloten, zo werd vernomen van Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

Het zwaartepunt ligt nog altijd in Brussel en Wallonië. In Brussel zijn alle Delhaizes in eigen beheer gesloten, in Wallonië zijn er maar twee open. In Vlaanderen zijn de meeste winkels open, op zes na.

Ook vorige week was meestal iets meer dan de helft van de winkels in eigen beheer gesloten door acties uit protest tegen de plannen van de Delhaize-directie om alle winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Zaterdag werd er meer actiegevoerd, toen waren er 96 winkel gesloten.

Aan de depots van Delhaize zijn er maandagochtend volgens Dekelver geen problemen.

Dinsdag vindt er een derde ondernemingsraad plaats sinds de directie de verzelfstandigingsplannen aankondigde.

Naast de 128 winkels in eigen beheer, telt de supermarktgroep 636 zelfstandige aangesloten winkels.