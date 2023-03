Betere wifi kost binnenkort meer bij Telenet

Wie niet tot in alle hoeken van het huis wifi-bereik heeft, kan een versterker installeren. Telenet biedt klanten al een tijdje de mogelijkheid om een wifi-booster gratis te huren. Extra boosters kosten 2 euro per maand. Vanaf 27 mei stopt dat aanbod. Klanten die al een gratis versterkingssysteem huurden, zullen dat daarna wel kunnen blijven doen. Telenet zal defecte boosters ook nog vervangen “zolang de voorraad strekt”.

Telenet lanceert een nieuwe, modernere modem met Wi-Fi 6. Die kan versterkt worden met “pods” van het Amerikaanse merk Plume. Omdat die beter en duurder zijn, is het volgens het bedrijf niet meer haalbaar om ze nog gratis te verhuren. De operator vraagt per pod 3 euro huur per maand. Hoeveel er nodig zijn voor een goede wifi-dekking, hangt af van het huis. Telenet heeft het zelf over één tot twee toestelletjes per verdieping.

Voorlopig gaat Telenet zijn nieuwe modem enkel installeren bij bepaalde doelgroepen. Wie kiest voor het nieuwe wifi-systeem met de pods, krijgt er sowieso een. En daarnaast zullen ook nieuwe klanten die kiezen voor een verbinding van 1 Gbps er een ontvangen. Klanten die niet in die groepen zitten, maar toch de nieuwe modem willen, betalen voorlopig nog een wisselkost van 50 euro.

In tegenstelling tot de oude boosters is het nieuwe systeem volgens Telenet “dynamisch en zelflerend”. Het zal automatisch toestellen laten connecteren op de meest relevante wifi-pod en het internetverkeer zo goed mogelijk sturen, ook wanneer je rondloopt in huis. Het systeem houdt ook rekening met externe factoren, zoals het wifi-netwerk van de buren of andere stoorzenders.