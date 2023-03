Italiaans bondscoach Mancini overweegt meer ‘Oriundi’ na succes van Retegui: “Doen zoals België”

Italië is in de ban van haar nieuwe goalgetter Mateo Retegui. De 23-jarige aanvaller van het Argentijnse Tigre vond zondag opnieuw de weg naar de netten in de EK-kwalificatiewedstrijd bij Malta en lijkt de weg vrij te maken voor meer ‘Oriundi’, spelers met een buitenlandse origine, bij de Squadra Azzurra. Dat bevestigde bondscoach Roberto Mancini na de match. “Meerdere landen, zoals België, doen het al”, zei hij.

Retegui is een geboren Argentijn, maar kwam door Italiaanse grootouders in aanmerking voor een Italiaans paspoort. Mancini zag een opportuniteit en haalde hem bij de selectie voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijden tegen Engeland (1-2 verlies) en Malta (0-2 zege). Retegui bedankte en scoorde in beide interlands. Zijn selectie is voer voor discussie in Italië. Onder meer Mario Balotelli suggereerde al dat er in Italië zelf toch genoeg topaanvallers rond lopen.

Mancini bleef zondag achter zijn keuze staan. “Retegui is een doelpuntenmaker, dat is het belangrijkste. We zagen dat meteen toen we hem begonnen volgen. Hij heeft nog tijd nodig en kan nog veel verbeteren, maar hij scoorde deze week in zijn eerste wedstrijden. Dat is een enorme kwaliteit.”

Mancini werd gevraagd of er de komende maanden nog spelers met buitenlandse origine zullen bijkomen. “Dat kan ik niet uitsluiten”, stelde hij. “Tot enkele jaren geleden hadden we voldoende topspelers en was het niet nodig. Maar nu is het een optie. Veel landen doen het overigens. België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Zwitserland en noem maar op.”

Mancini lijkt in het geval van de Rode Duivels te doelen op spelers als Romelu Lukaku, Amadou Onana of Johan Bakayoko, spelers met respectievelijk roots in Congo, Senegal en Ivoorkust. De vergelijking lijkt wel niet helemaal op te gaan. Terwijl Lukaku, Onana en Bakayoko in België opgroeiden, is Retegui geboren en getogen in Argentinië. Hij spreekt momenteel ook nog geen Italiaans.