KV Oostende moet voor licentiecommissie verschijnen

Er moet vooral 6 miljoen euro aan schulden worden afgedekt, maar na weken interne oorlog zijn de Amerikaanse eigenaars nu toch bereid om investeringen te doen. Zo is er ondertussen zekerheid over 4 miljoen die zal worden gestort en ook over die andere 2 miljoen is een akkoord in de maak. De Amerikanen doen dat ook met het oog op een mogelijke overname. Er is interesse van de Chinese groep Fosun dat ook Premier League-club Wolverhampton bezit, maar ook van een Amerikaanse groep dat al eigenaar is van het Engelse Bournemouth.

In de marge van het licentiedossier: Eli Verstappen, de vroegere bedrijfsrevisor van KVO, is in opspraak gekomen en wordt onderzocht door het College van toezicht op bedrijfsrevisoren. Daar zijn ze bij KVO van op de hoogte maar het heeft geen invloed op hun licentiedossier. De club werkt al een dik jaar niet meer met Eli Verstappen en het huidige licentiedossier werd begeleid door bedrijfsrevisor Sven vansteelandt.