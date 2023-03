Veel ongevallen tijdens eerste ochtendspits na overschakeling op zomeruur: “Terugkerend fenomeen”

Chaos in het verkeer vanochtend. Over heel Vlaanderen gebeurden er merkelijk meer ongevallen dan normaal. Het gevolg van het onvoorspelbare en op sommige plaatsen natte weer, maar mogelijk speelt ook de overschakeling van winter- naar zomeruur een rol. “Gemiddeld gebeuren er in de week na de uurwisseling 23 procent meer ongevallen dan normaal.”

Met een piek van 210 kilometer file in Vlaanderen was de ochtendspits relatief druk. Op zich niet uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar, maar wat wel opviel, was de grote hoeveelheid ongevallen die plaatsvonden. Het Vlaamse Verkeerscentrum registreerde negentien incidenten op de Vlaamse autosnelwegen tussen middernacht en 10 uur vanochtend. Het hoogste cijfer van deze maand.

Toeval? Moeilijk te zeggen, maar het is wel een terugkerend fenomeen. “Jaarlijks gebeuren er gemiddeld 23 procent meer ongevallen in de week na de overschakeling van winteruur naar zomeruur”, valt te horen bij Stef Willems, woordvoerder van verkeersveiligheidsinstituut VIAS. “Vooral ’s ochtends zien we dan vaak wat meer incidenten dan normaal. Tijdens de avondspits zijn er geen opmerkelijke verschillen.”

“Dat is vermoedelijk omdat een deel van de ochtendspits zich opnieuw in het donker afspeelt. En ook vermoeidheid kan een rol spelen. Dat uur minder slaap van het weekend lijkt toch een impact te hebben op de alertheid van mensen.”

Weer speelt ook een rol

Sowieso kan niet alle chaos worden toegeschreven aan de uurverandering alleen, zegt Willems. “Ook het weer zal waarschijnlijk een rol hebben gespeeld. Het was een druilerige ochtend en op sommige plaatsen was het ook glad.” Het Vlaams Verkeerscentrum zegt dat het gaat om naakte cijfers en doet liever geen uitspraken over mogelijke oorzaken.

Uit onderzoek is gebleken dat het effect van de overschakeling vanaf volgende week alweer uitvlakt, horen we nog bij VIAS. Zo zijn er ’s avonds veel minder ongevallen dan tijdens de winter door het feit dat het langer licht is.