Nederlandse cabaretier en schrijver Wim de Bie overleden

Samen met Van Kooten maakte hij satirisch theater en bracht hij verschillende iconische televisieprogramma’s naar de VPRO in jaren 70, 80 en 90. De twee leerden elkaar kennen op het Daltonlyceum, en het klikte vrijwel meteen. Eind jaren 50 werkten ze allebei in de cabaretgroep Cebrah. Aanvankelijk wilde De Bie Nederlands studeren, maar hij ging uiteindelijk toch voor een driejarige opleiding in Hilversum tot ‘radio-cabaretier’. Via het jongerenprogramma Multiplex landde hij in 1963 bij Uitlaat, dat wekelijks telkens werd afgesloten door het duo, als Klisjeemannetjes. Hun gesprekken gingen daarbij steevast door aan de biljarttafel.

Kees van Kooten en Wim de Bie tijdens een van hun sketches. — © rr

Hun tv-debuut kwam er in 1965 bij Mies Bouwman en haar programma Mies en scène. Vijf jaar later volgde Hadimassa, waarna ze hun strepen als komisch duo meer dan verdienen. Voor VPRO zouden ze uiteindelijk legendarische programma’s als Het gat van Nederland, Koot en Bie, het Simplisities Verbond en Keek op de week maken. Hun succes eindigde in prijzen, maar ook in een bijzondere verschijning. Ze hebben woorden in het Van Dale-woordenboek gekregen, zoals ‘doemdenken’. Naast tv-programma’s maakten Van Kooten en De Bie tussen 1972 en 1986 de ‘Bescheurkalender’, een dagkalender met humoristische teksten en beelden.

Hoewel ze vaak op televisie verschenen, was De Bie niet zo tuk op interviews. “Ik heb het altijd moeilijk gevonden mezelf neer te zetten in het openbaar”, zei hij in De Volkskrant. “Mijn privéleven gaat niemand iets aan, dat voel ik heel sterk. Dat is tegenwoordig bijzonder aan het worden, want iedereen vent alles uit: alle ziekten, alle ongemakken. Daar hou ik niet van.”

De voorbije jaren trok hij zich nog meer terug uit de aandacht, nadat de ziekte van Parkinson zich meer en meer doorzette. Hij overleed maandag op z’n 83ste en laat Nederlands erfgoed na.