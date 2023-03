Zeven doden na explosie in Amerikaanse chocoladefabriek

Het dodental na de ontploffing vrijdag in een fabriek waar suikergoed en chocolade wordt gemaakt in West Reading, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is gestegen tot zeven. Dat heeft burgemeester Samantha Kaag maandag gezegd op een persconferentie. Ze zei dat elk detail wordt onderzocht om de oorzaak te achterhalen en om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt.