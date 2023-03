Bewoner bedreigt tiener met mes “omdat vriendin niet kan slapen door nachtlawaai”

Het incident vond vorige woensdag plaats in de Naamsestraat. Rond 2.30 uur ’s nachts was de 18-jarige op het kruispunt met de Sint-Beggaberg aan het praten met enkele andere jongeren, toen hij plotseling achter zich een man opmerkte die een mes vasthield. De man plaatste het mes op een tiental centimeter van de keel van het slachtoffer. “Hij gaf aan dat te doen omdat zijn vriendin niet kon slapen door het lawaai van de jongeren”, klinkt het bij het parket. “Hij zou het slachtoffer neersteken als deze niet zou vertrekken.”

Toen de politie ter plaatste kwam, had de verdachte de plaats van de feiten al verlaten. Dankzij de omschrijving van de verdachte en diens kledij door het slachtoffer en de getuigen, kon de politie de verdachte onderscheppen ter hoogte van de Schapenstraat. Hij was op dat ogenblik niet meer in het bezit van het mes. Dat werd door de politie op de grond in de omgeving van de Schapenstraat aangetroffen. Tijdens een huiszoeking in de woning van de verdachte vond de politie meerdere gelijkaardige messen en gaf de vriendin van de verdachte aan dat zij het door de politie gevonden mes herkende.

Aangehouden

“Tijdens zijn verhoor ontkende de verdachte aanvankelijk alle feiten. Nadien bekende hij toch een mes te hebben vastgehad en bedreigingen te hebben geuit. Hij ontkende evenwel dit mes nabij de keel van het slachtoffer te hebben gehouden”, klinkt het.

Het parket van Leuven vorderde een gerechtelijk onderzoek wegens inbreuken op de wapenwet en bedreiging door gebaren of zinnebeelden. De verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden onder elektronisch toezicht. Vrijdag bevestigde de raadkamer die aanhouding onder elektronisch toezicht. Er loopt nog verder onderzoek.