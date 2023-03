Lampenfabrikant Signify in Turnhout schrapt 174 jobs

“De afbouw van personeel is al begonnen in 2015, we wisten dus wel dat er nog iets zat aan te komen”, zegt Van Eerdewegh. “Het is nu bijna de helft van alle banen die verdwijnen.” Omdat de vakbonden een akkoord voor een sociaal plan - met ontslagregeling - bereikten met het bedrijf, staan er geen acties gepland.

De ontslagen zullen beginnen met vrijwillig vertrek, gespreid over twee jaar. Later kunnen er, indien nodig, ook gedwongen vertrekken zijn. “Vroeger gebeurden de ontslagen telkens in kleine golven”, aldus nog Van Eerdewegh. “Nu hebben ze een langer plan naar voor gebracht, in totaal gaat het om 122 arbeiders die moeten vertrekken. De rest zijn bedienden en kaderleden.”

Eind vorig jaar werd bij Signify ook al de afdeling waar kweeklampen voor de landbouw worden geproduceerd, gesloten. De productie lag toen al enige tijd stil en werd niet verplaatst naar een ander land. Volgens het bedrijf betekenden de hoge energieprijzen en het wegvallen van enkele grote klanten het einde van de afdeling van de zogenaamde hortilampen.

Ook afgelopen zomer werden bij Signify nog 22 mensen ontslagen. Het ging toen enkel om bedienden. Door de concurrentie van ledlampen staat de markt van andere types lampen al geruime tijd onder druk. Signify stelde toen dat de site in Turnhout wel belangrijk blijft qua productie van duurzame verlichtingsoplossingen op basis van 3D-printtechnologie.

Maandag was het bedrijf niet meteen bereikbaar voor commentaar.