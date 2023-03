Koude nacht in aantocht: tot -5 graden

De weergoden weten nog niet dat de lente begonnen is. Het gaat komende nacht nog flink afkoelen: Enkel aan zee zou het kwik nog op of net boven het vriespunt uitkomen. In de Ardennen kan het -5 graden of lokaal nog wat harder vriezen, zegt het KMI.

Dinsdag start dus koud. Aanvankelijk schijnt de zon nog, maar geleidelijk neemt de hoge bewolking toe, later gevolgd door middelhoge bewolking. In het westen kan het al van de ochtend vrij bewolkt zijn. Lokaal kan ook wat lage bewolking voorkomen. Het blijft overwegend droog al kan tegen de late namiddag een druppel vallen over het westen. De maxima klimmen naar 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in de Kempen.

Dinsdagnacht valt er wat regen bij tussenpozen en over het reliëf kan de neerslag soms wat winters zijn. Het gaat dan niet meer vriezen. De minima liggen tussen 7 graden aan zee en 1 graad in de Hoge Venen.

Woensdag is het meestal zwaarbewolkt maar veelal blijft het droog. Het wordt zachter met maxima tussen 12 en 16 graden.

Donderdag wordt het opnieuw wisselend tot zwaarbewolkt en valt er geregeld regen. De maxima liggen rond 15 graden in het centrum. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot ongeveer 60 km/uur.

Vrijdag zorgt een lagedrukgebied in onze buurt voor veel wolken en perioden van regen of buien. Vooral ten zuiden van Samber en Maas staat er vrij veel wind. De maxima schommelen in het centrum rond 13 graden.

Ook zaterdag blijft het niet droog en zijn er weinig opklaringen bij maxima rond 11 graden.