Vanaf 1 april ook statiegeld op blikjes in Nederland

Vanaf 1 april komt er behalve op grote en kleine plastic flessen ook statiegeld op blikjes in Nederland. Op de blikjes zal 15 cent statiegeld worden geheven. De bedoeling is om op termijn minstens 90 procent te recycleren. Daardoor moet veel minder zwerfafval op straat en in de natuur terechtkomen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het systeem al op 1 januari operationeel zou worden, maar dat werd drie maanden achteruitgeschoven door organisatorische problemen.

Er komen, verspreid over Nederland, ongeveer 27.000 inzamelpunten, waaronder bij grotere supermarkten, tankstations langs snelwegen, bij sportclubs, maar ook op grote treinstations waaronder Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal. Het is de bedoeling dat er straks op alle bemande treinstations inzamelpunten komen. Mensen kunnen dan geld retour krijgen of het doneren aan goede doelen.

Ook wordt gedacht om inzamelpunten op te zetten bij middelbare scholen omdat daar vaak veel blikjes op straat rondzwerven.

Jaarlijks worden ruim 2,5 miljard blikjes bier, fris en andere dranken op de Nederlandse markt gebracht en meer dan 600 miljoen grote plastic flessen en 900 miljoen kleine flesjes. Nu belanden circa 150 miljoen blikjes per jaar nog als zwerfafval in de natuur. In totaal zal er met kleine en grote plastic flessen en blikjes jaarlijks een bedrag van ongeveer 700 miljoen euro aan statiegeld gemoeid zijn.

Overigens zal er wel een overgangsperiode zijn voordat alle blikjes een statiegeldlogo hebben omdat eerst oude voorraden in winkels moeten worden weggewerkt.