Union-coach Karel Geraerts wint Trofee Raymond Goethals: “Trots, maar op het einde primeert altijd het ploegbelang”

Karel Geraerts is maandagmiddag in Grimbergen uitgeroepen tot de laureaat van de twaalfde Trofee Raymond Goethals, een prijs voor de beste Belgische coach van het jaar. De trainer van Union Saint-Gilloise volgt op de erelijst Felice Mazzu op, van wie hij vorige zomer de taken overnam in het Dudenpark.

De 41-jarige Geraerts krijgt de voorkeur op Wouter Vrancken (RC Genk) en Carl Hoefkens (ex-coach van Club Brugge).

“Iedereen die een individuele prijs wint, is daar trots en fier op”, reageert de Limburger. “Maar op het einde primeert altijd het ploegbelang. Ik kan niet klagen over het voorbije jaar. We hebben in alle competities goeie resultaten behaald, het kampioenschap, de beker en Europa. Heel Union heeft het goed gedaan.”

Union bevestigt dit seizoen onder Geraerts de knappe resultaten die in 2021-2022 met Mazzu werden behaald. Geraerts nam als diens assistent over bij de vicekampioen en trok als debuterende hoofdcoach de lijn van vorig seizoen door. Zo speelt Union opnieuw volop mee voor de titel en verbaast het ook op de Europese scène, met een kwartfinale in de Europa League na groepswinst voor nieuwjaar in een poule met Braga, Malmö en Union Berlin, dat vervolgens ook in de achtste finales voor de bijl ging. Volgens de 41-jarige trainer zijn beide competities even belangrijk. “Ze zijn voor mij allebei prioriteit. Ik kan geen competitie hoger plaatsen dan de andere. Samen met de ploeg willen wij zowel in Europa als in de titelstrijd zover mogelijk geraken”, benadrukt hij.

El Khannouss beste debutant

Met de Prijs Dominique D’Onofrio werd maandag nog een tweede onderscheiding uitgereikt. Die is bestemd voor de beste debutant in de Jupiler Pro League en viel te beurt aan Bilal El Khannouss (RC Genk).