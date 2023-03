Gegevens van 14 miljoen klanten van Australische kredietverlener gehackt

De persoonlijke gegevens van zowat 14 miljoen Australische en Nieuw-Zeelandse klanten van Latitude Financial zijn gestolen door hackers. Dat heeft de Australische kredietverlener maandag bekendgemaakt.

Latitude Financial had eerder deze maand al gewaarschuwd voor het incident, waarbij het aanvankelijk leek te gaan om de gegevens van 330.000 klanten. Het datalek bleek na een intern onderzoek echter een stuk groter, zo meldt Latitude Financial.

“We erkennen dat de mededeling van vandaag pijnlijk is voor veel van onze klanten en we bieden onze oprechte excuses aan”, aldus het bedrijf.

De hackers zouden inloggegevens van medewerkers gebruikt hebben om de data te stelen.